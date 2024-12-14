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Форвард системы СКА назвал самые памятные матчи сборной России

Форвард системы СКА назвал самые памятные матчи сборной России
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Нападающий «СКА-1946» Александр Филиппов рассказал о наиболее памятных матчах хоккейной сборной России для него.

«Мне вспоминается игра между Россией и США на Олимпиаде 2014 года. Великий был матч, он и до сих фигурирует во всех видеоподборках. Вся тогдашняя сборная России была составлена из таких техничных игроков! Просто ей немного не повезло. Недавно даже пересматривал ту знаменитую серию буллитов, когда Малкин и Дацюк били по несколько раз. Это было великолепно!

Само собой, я прекрасно помню финал Олимпиады-2018 с Германией. Смотрел его на даче. Это было так эмоционально! Я так подпрыгивал, когда наши сравняли счёт на последней минуте основного времени!» — приводит слова Филиппова «РБ Спорт».

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