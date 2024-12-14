Олимпийский чемпион Алексей Ковалёв высказался о восстановлении Александра Овечкина

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв высказался о восстановлении российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после перелома ноги.

«Возраст сильно влияет на организм. Алекс — здоровый парень. Он понимает всё, что его ждёт, какие у него цели. Ему нужно максимально выложиться на игру в этом и следующем году. Не думаю, что у него возникнут проблемы с восстановлением сломанной малоберцовой кости.

Большой плюс для него в том, что «Кэпиталз» сейчас играют хорошо. В такую ​​команду легче возвращаться после травмы. Главное, чтобы он не форсировал своё возвращение. Проблем быть не должно», — приводит слова Ковалёва RG.