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Бывший главный тренер сборной России: в НХЛ все хотят взять наших вратарей

Бывший главный тренер сборной России: в НХЛ все хотят взять наших вратарей
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге, отдельно отметив вратарей из России.

«Выступление Кучерова для меня неудивительно. Наши ребята в НХЛ хорошо проявляют себя. Овечкин хорошо играл, пока глупую травму не получил. Все хотят взять русских вратарей. Кучеров талантливый хоккеист и великолепный парень, прекрасный нападающий. Молодец, что набирает очки», — приводит слова Крикунова Metaratings.

Ранее Крикунов прокомментировал отмену «Вечера русского наследия» на встрече «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ).

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