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Назаров поделился ожиданиями от матча сборной России с Беларусью на Кубке Первого канала

Назаров поделился ожиданиями от матча сборной России с Беларусью на Кубке Первого канала
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Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча сборной «Россия 25» с командой Беларуси на Кубке Первого канала.

«В первом матче сборная России показала яркий и целостный хоккей. Одержана уверенная победа над сборной мира КХЛ, которая составлена из лучших легионеров нашей лиги. Сегодня поболеем за россиян в матче с братьями-белорусами. Жду от нашей национальной команды победы, но соперник крепкий, так что будет непросто. Отдельно отмечу «СКА-Арену» и великолепную атмосферу на трибунах. Зрители довольны, а это самое главное.

Мы живём в непростое время, наши недруги продолжают играть в плохих и хороших. У нас есть противоядие: всем нам нужно быть очень сильными и сплочёнными, чтобы двигаться вперёд. Мы обязательно пройдём этот путь, объединившись вместе вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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