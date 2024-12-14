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«Мичков — своеобразный парень, его всегда надо заставлять». Ковалёв — об игре Матвея

«Мичков — своеобразный парень, его всегда надо заставлять». Ковалёв — об игре Матвея
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв прокомментировал игру российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Все знают, что Мичков — своеобразный парень. Его всегда надо заставлять что-то делать. Олега Знарка тоже туда для этого поставили. Наверное, он его плёткой бьёт (смеётся).

Не знаю точно, почему его посадили на скамейку запасных на две игры, но теперь он даёт результаты. А если вы даёте результат, никто вам ничего не скажет», — приводит слова Ковалёва RG.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Матвей Мичков принял участие в 28 встречах регулярки, в которых записал в свой актив 11 голов и 16 результативных передач.

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