КХЛ перенесла дату проведения матча минского «Динамо» с «Торпедо»
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В связи невозможностью проведения матчей на «Минск–Арене» в период с 18 по 24 января 2025 года КХЛ приняла решение о переносе игры «Динамо» — «Торпедо» с 18 на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Отмечается, что встреча начнётся в 14:10 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 14:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Игоря Ларионова набрала 38 очков за 34 матча.
Минское «Динамо» после 34 встреч имеет в активе 38 очков. Клуб из столицы Беларуси располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
В текущем сезоне команды провели две игры между собой, в которой одержали по одной победе.
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