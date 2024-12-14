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Агент О’Делла рассказал, останется ли канадец в КХЛ после ухода из московского «Динамо»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Эрика О’Делла, рассказал, останется ли канадец в КХЛ после ухода из московского «Динамо».

— Да, мы покидаем «Динамо». Финализируем документы в понедельник-вторник. Дальше Эрик продолжит карьеру в каком-то другом клубе.

— Но в КХЛ, верно?

— В КХЛ, конечно. Пока больше нет конкретики — на следующей неделе будет.

— В начале недели?

— Да, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне О'Делл провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Московское «Динамо» с 47 очками после 35 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.