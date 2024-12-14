Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент О’Делла рассказал, останется ли канадец в КХЛ после ухода из московского «Динамо»

Агент О’Делла рассказал, останется ли канадец в КХЛ после ухода из московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Эрика О’Делла, рассказал, останется ли канадец в КХЛ после ухода из московского «Динамо».

— Да, мы покидаем «Динамо». Финализируем документы в понедельник-вторник. Дальше Эрик продолжит карьеру в каком-то другом клубе.

— Но в КХЛ, верно?
— В КХЛ, конечно. Пока больше нет конкретики — на следующей неделе будет.

— В начале недели?
— Да, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне О'Делл провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Московское «Динамо» с 47 очками после 35 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
В московском «Динамо» рассказали, что ищут новую команду для О'Делла в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android