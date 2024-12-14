Представитель Овечкина раскрыл, когда Александр планировал вернуться к играм НХЛ

Глеб Чистяков, представляющий интересы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил, что форвард планировал вернуться к играм НХЛ до конца 2024 года, но всё будет зависеть от решения врачей столичного клуба.

«Александр планировал вернуться в состав «Вашингтона» до конца года, но финальное слово будет за врачами команды», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Напомним, после 18 матчей в составе «Вашингтона» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

Ранее инсайдер НХЛ заявил, что Овечкин вернётся к матчам в лиге после рождественского перерыва.