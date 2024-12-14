Касатонов — об ОИ-2026: мы не будем играть при ограничениях, которые нас унижают

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов оценил шансы на допуск сборной России по хоккею выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Вы надеетесь, что сборную по хоккею допустят на ближайшую Олимпиаду 2026 года?

— Конечно, мы все надеемся и верим! Но, с другой стороны, индивидуальные виды спорта — это немного другая ситуация. Насчёт хоккея. Вы знаете, что у нас в этом вопросе есть очень серьёзная оппозиция со стороны некоторых стран, особенно со стороны Финляндии, Швеции, Чехии. В последних мы, можно сказать, развивали хоккей… Я думаю, что вопрос сложный. Он лежит только в политической плоскости. Поэтому невозможно сказать.

Надо понимать, на каких условиях нас могут допустить. Думаю, что мы не будем играть при ограничениях, которые нас унижают и унижают наш национальный вид спорта — хоккей, — цитирует Касатонова «Спорт день за днем».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.