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Россия 25 — Беларусь: составы команд на матч Кубка Первого канала

«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч Кубка Первого канала
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Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира Кубок Первого канала — 2024.

В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира — «Россия 25», которая встретится с национальной командой Беларуси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «России 25»:

Фото: ФХР

Состав сборной Беларуси:

Фото: ФХРБ

Напомним, в первой игре турнира «Россия 25» была сильнее сборной мира КХЛ со счётом 4:1. Национальная команда Беларуси победила сборную Казахстана со счётом 3:1.

Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.

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