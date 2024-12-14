«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч Кубка Первого канала

Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге пройдут очередные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира Кубок Первого канала — 2024.

В 14:00 мск на лёд «СКА Арены» выйдут хозяева турнира — «Россия 25», которая встретится с национальной командой Беларуси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 14 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «России 25»:

Фото: ФХР

Состав сборной Беларуси:

Фото: ФХРБ

Напомним, в первой игре турнира «Россия 25» была сильнее сборной мира КХЛ со счётом 4:1. Национальная команда Беларуси победила сборную Казахстана со счётом 3:1.

Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.