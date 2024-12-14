«Он ведёт себя неправильно». Обладатель Кубка Стэнли — о Демидове в СКА

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв заявил, что нападающему Ивану Демидову нужно своей игрой получать больше времени на площадке и не терпеть малое количество минут на льду.

«Он ведёт себя неправильно. Неправильно просто сидеть и терпеть, играя по шесть минут за матч, планируя уйти через полгода в НХЛ. Так это не работает. Нужно попытаться получить больше игрового времени любыми доступными способами.

Надо поговорить с тренером, он бы объяснил тебе, что делать, чтобы он больше доверял. А что если ему не дадут времени в «Монреале»? Тоже сидеть и ждать? Это неправильный подход. Необходимо бороться за каждую минуту, любыми возможными способами», — приводит слова Ковалёва RG.