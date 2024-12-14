«Можно собрать фееричную команду». Джиошвили — о создании команды КХЛ в ОАЭ

Нападающий сборной «Россия 25» и московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил возможное создание клуба КХЛ в ОАЭ.

«Очень приятно, было бы прикольно летать в тёплую страну. Прикольно слетать в Сочи, когда там тепло, так же — и туда. Все бы кайфовали от этого. Думаю, что и ребята, кто захочет там играть, собрались бы приличные. Бюджет позволяет. Мы видим по футболу, что можно собрать фееричную команду. Посмотрим, что получится», — приводит слова Джиошвили «Советский спорт».

Напомним, ранее Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве.