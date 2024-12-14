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Канадский форвард «Автомобилиста» сравнил атмосферу на «СКА Арене» с НХЛ

Канадский форвард «Автомобилиста» сравнил атмосферу на «СКА Арене» с НХЛ
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Канадский нападающий сборной мира КХЛ и «Автомобилиста» Ник Меркли рассказал о работе с Майком Кинэном и высказался об атмосфере на «СКА Арене».

— Каково это — работать с такими легендами, как Майк Кинэн и Майкл Пелино?
— Конечно же, это очень здорово. Мы поработали с ними совсем недолго, но потихоньку начинаем узнавать друг друга и привыкать к их игре. Надеюсь, что под руководством Пелино и Кинэна мы сможет взять оставшиеся две игры.

— Что скажете об атмосфере «СКА Арены»?
— Это просто немыслимо! Атмосфера на «СКА Арене» сравнима с НХЛ. Я испытываю огромное удовольствие, играя здесь, — приводит слова Меркли Metaratings.

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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