Либор Шулак рассказал о главных целях для «Адмирала» на остаток сезона в КХЛ

Защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о главных целях для дальневосточного клуба на остаток сезона в КХЛ.

«У нас неплохой результат в первой половине сезона. Но впереди ещё много игр. Нужно сыграть ещё лучше, улучшить детали. Здорово, что мы хорошо начали и набрали очки. Надеюсь, что мы продолжим так же работать.

В чём разница между нынешним «Адмиралом» и прошлогодним? Не знаю, год назад я провел неполный сезон в команде. Один сезон может получиться хорошим, а следующий – плохим. И наоборот. Для нас очень важно сыграть дома хорошо. Все команды, которые к нам приезжают, имеют дело с разницей во времени. Поэтому для нас очень важно набрать как можно больше очков в домашних играх», — приводит слова Шулака «РБ Спорт».

«Адмирал» располагается на шестой строчке Востока КХЛ после 36 матчей, имея в активе 39 очков.