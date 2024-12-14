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Генеральный директор «Эдмонтона» высказался о новом контракте с Макдэвидом

Генеральный директор «Эдмонтона» высказался о новом контракте с Макдэвидом
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Генеральный директор и президент «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Джексон высказался о возможном новом контракте с капитаном клуба Коннором Макдэвидом.

«На данный момент мы не обсуждаем контракт. У Коннора в запасе есть остаток этого сезона, а потом — ещё один. У нас хорошие отношения, которые уходят корнями в далёкое прошлое, когда я был его агентом.

Он не обязательно должен оглядываться на то, что сделал Леон Драйзайтль. Я думаю, эти двое парней любят играть друг с другом, и мы уверены, что оформим всё с Коннором, когда придёт время», — цитирует Джексона The Athletic.

Напомним, действующее соглашение форварда истекает в конце сезона-2025/2026.

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