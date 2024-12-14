Голкипер «Тампы» Василевский назвал причины уменьшения процента вратарских сейвов в НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский назвал причины уменьшения процента вратарских сейвов в НХЛ.

«Мне кажется, парни перестали бросать ради броска. Когда я пришёл в лигу, приходилось отражать в среднем по 30-35 бросков за матч. Ты всё время был в игре, так было почти каждый матч. Сейчас никто не хочет бросать просто так. Всё дело в качестве. Все ищут идеальные моменты для паса или броска.

Дело в подходе молодых игроков. Они очень талантливы и хорошо знают, что если бросать по воротам без трафика перед вратарём, то он поймает шайбу. И что потом? Свисток, игра остановлена, и никто их за это не похвалит», — приводит слова Василевского сайт НХЛ.