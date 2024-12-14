«Вместо бездельника Самсонова». Журналист НХЛ — о навязчивых мыслях Шелдона Кифа

Журналист НХЛ Дэйв Фещук считает, что главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф продемонстрировал лёгкую зависть к игре голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарза, сравнив её с выступлением Ильи Самсонова. Напомним, специалист был наставником канадского клуба в прошлом сезоне.

«Вы заметили, как он говорил на послематчевой пресс-конференции с лёгким оттенком зависти в голосе? Например: если бы у меня в «Торонто» был Столарз, а не тот бездельник Самсонов. Как бы изменилась моя карьера? Сколько раундов плей-офф мы бы выиграли? Каким бы героем я был? Установили бы мне памятник в Торонто сейчас или через несколько лет? Верно?» — приводит слова Фещука Sportskeeda.

Напомним, в прошлом сезоне «Торонто» под руководством Кифа и с Самсоновым в составе вылетели в первом раунде от «Бостон Брюинз» (3-4). Впоследствии Самсонов перешёл в «Вегас Голден Найтс».