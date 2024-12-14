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Сборная Беларуси забросила три шайбы «России 25» за 68 секунд, отыгравшись с 0:2

Сегодня, 14 декабря, в Санкт-Петербурге проходят очередные матчи традиционного предновогоднего хоккейного турнира Кубок Первого канала — 2024.

В эти минуты на «СКА Арене» проходит встреча «России 25» и сборной Беларуси. Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей турнира.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором периоде сборная Беларуси забросила три шайбы «России 25» за 68 секунд, отыгравшись с 0:2. Шайбами в составе гостей отметились Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков.

Напомним, в первой игре турнира «Россия 25» была сильнее сборной мира КХЛ со счётом 4:1. Национальная команда Беларуси победила сборную Казахстана со счётом 3:1.

Соревнования продлятся до 15 декабря на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА Арена», который вмещает 23 тыс. человек.