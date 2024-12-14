Форвард «Адмирала» Родевальд: Тамбиев строгий, но помогает игрокам, этого мы и ждём

Нападающий «Адмирала» Джек Родевальд прокомментировал свою результативность в текущем сезоне. В 36 матчах канадец набрал 20 очков.

— Мне очень нравится в команде, и у меня складывается хороший сезон. Я надеюсь, что вторая часть сезона тоже получится успешной и моя игра будет становиться только лучше.

— Судя по всему, вам комфортно в «Адмирале»? Даже несмотря на постоянные перелёты.

— Да, очень комфортно. Мне нравятся ребята в команде. Тренерский штаб хорошо работает и помогает мне стать лучше. Красивый город, отличные болельщики – так что всё хорошо. Перелёты — это всегда непросто, но к этому нужно привыкнуть.

— Леонид Тамбиев – строгий тренер. Вам нравится с ним работать?

— Он хороший тренер. Достаточно строгий, но помогает игрокам показать свою лучшую игру. И именно этого ты всегда ждёшь от тренера, — приводит слова Родевальда «РБ Спорт».

Напомним, хоккеист присоединился к владивостокскому «Адмиралу» в минувшее межсезонье, ранее он играл в «Тракторе» и «Куньлуне».