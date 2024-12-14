«Россия 25» вырвала победу у сборной Беларуси в овертайме благодаря голу Кузнецова
Поделиться
Завершился матч Кубка Первого канала в котором встретились «Россия 25» и национальная команда Беларуси. Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Со счётом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) победу одержала «Россия 25» в овертайме.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5) 2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5) 2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5) 2:2 Мороз – 32:45 (5x5) 2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5) 3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4) 4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)
В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Вадим Мороз, Егор Бориков. За «Россию 25» забили Илья Сафонов, Григорий Кузьмин, Богдан Конюшков. Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов.
Соревнования продлятся до 15 декабря. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА-Арена», который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2024
-
16:48
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:41
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:25
-
13:07
-
12:43
-
12:25
-
12:09
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:16
-
11:10
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:37
-
09:25
-
09:12
-
09:00
-
08:43
-
08:25