Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Россия 25 — сборная Беларуси, результат матча 14 декабря 2024, счет 4:3 ОТ, Кубок Первого канала по хоккею 2024

«Россия 25» вырвала победу у сборной Беларуси в овертайме благодаря голу Кузнецова
Комментарии

Завершился матч Кубка Первого канала в котором встретились «Россия 25» и национальная команда Беларуси. Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Со счётом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) победу одержала «Россия 25» в овертайме.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Вадим Мороз, Егор Бориков. За «Россию 25» забили Илья Сафонов, Григорий Кузьмин, Богдан Конюшков. Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов.

Соревнования продлятся до 15 декабря. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА-Арена», который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Материалы по теме
Наследники Овечкина, чудо-россиянин и неожиданная звезда. 11 главных открытий сезона НХЛ
Наследники Овечкина, чудо-россиянин и неожиданная звезда. 11 главных открытий сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android