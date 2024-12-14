«Россия 25» вырвала победу у сборной Беларуси в овертайме благодаря голу Кузнецова

Завершился матч Кубка Первого канала в котором встретились «Россия 25» и национальная команда Беларуси. Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Со счётом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) победу одержала «Россия 25» в овертайме.

В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Вадим Мороз, Егор Бориков. За «Россию 25» забили Илья Сафонов, Григорий Кузьмин, Богдан Конюшков. Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов.

Соревнования продлятся до 15 декабря. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире «СКА-Арена», который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.