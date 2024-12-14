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Голкипер московского «Динамо» Миска назвал самого быстрого игрока в команде

Голкипер московского «Динамо» Миска назвал самого быстрого игрока в команде
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска рассказал о своём хобби и назвал самого быстрого игрока в команде.

«Мне нравится мотокросс, люблю следить за гонками. Наверное, это моё любимое занятие после хоккея. Купер Вебб, Кен Рокзен — мои любимые райдеры. Я раньше сам много катался.

Кто бы мог из «Динамо» мне составить конкуренцию в мотокроссовых гонках? Не знаю, думаю, Уил. Он самый быстрый в команде (смеётся)», — приводит слова Миски Legalbet.

29-летний голкипер присоединился к московской команде в минувшее межсезонье. Ранее американец выступал в составе «Колорадо». В текущем сезоне Миска провёл 14 матчей. Коэффициент надёжности вратаря составляет 2,81, а показатель отражённых бросков равен 90,8%. На счету нападающего Уила 10 заброшенных шайб и 15 ассистов в 35 встречах.

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