Главный тренер Беларуси прокомментировал поражение от «России 25» на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «России 25» в овертайме (3:4).
— В овертайме надо было всё-таки сделать смену, не получилось. Нелепая ошибка стоила нам не победить.
— Насколько было тяжело завести ребят, когда в начале второго периода получили 0:2 при неплохой игре?
— Тут нет никаких проблем, мы были хорошо готовы и играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем.
— Какой был план на матч?
— Победить.
— Завтрашняя игра может не иметь турнирного смысла, если Россия выиграет свой матч. Завтра сборная будет выходить на победу?
— А как, проиграть? Сегодня проиграли, может, мне с табличкой выйти? Нет, будем стараться победить, — передаёт слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 14 декабря 2024
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