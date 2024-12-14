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Главный тренер Беларуси прокомментировал поражение от «России 25» на Кубке Первого канала

Главный тренер Беларуси прокомментировал поражение от «России 25» на Кубке Первого канала
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Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «России 25» в овертайме (3:4).

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

— В овертайме надо было всё-таки сделать смену, не получилось. Нелепая ошибка стоила нам не победить.

— Насколько было тяжело завести ребят, когда в начале второго периода получили 0:2 при неплохой игре?
— Тут нет никаких проблем, мы были хорошо готовы и играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем.

— Какой был план на матч?
— Победить.

— Завтрашняя игра может не иметь турнирного смысла, если Россия выиграет свой матч. Завтра сборная будет выходить на победу?
— А как, проиграть? Сегодня проиграли, может, мне с табличкой выйти? Нет, будем стараться победить, — передаёт слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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