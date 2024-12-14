Главный тренер Беларуси прокомментировал поражение от «России 25» на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «России 25» в овертайме (3:4).

— В овертайме надо было всё-таки сделать смену, не получилось. Нелепая ошибка стоила нам не победить.

— Насколько было тяжело завести ребят, когда в начале второго периода получили 0:2 при неплохой игре?

— Тут нет никаких проблем, мы были хорошо готовы и играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем.

— Какой был план на матч?

— Победить.

— Завтрашняя игра может не иметь турнирного смысла, если Россия выиграет свой матч. Завтра сборная будет выходить на победу?

— А как, проиграть? Сегодня проиграли, может, мне с табличкой выйти? Нет, будем стараться победить, — передаёт слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.