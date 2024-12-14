Квартальнов объяснил, как Беларусь забила России три гола за 68 секунд

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал три гола в ворота «России 25» за 1,5 минуты по ходу матча Кубка Первого канала, где национальная команда уступила в овертайме со счётом 3:4.

— Чем объясните голевой всплеск, три шайбы за 68 секунд, что за вдохновение нашло?

— Вдохновение нашло? Мы играли хорошо, у нас были хорошие моменты и в первом периоде. Просто в реализации попали в струю и забили хорошие голы. Не могу сказать, что что-то было необычно, — передаёт слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков, которые смогли отыграться с 0:2 и довести счёт до 3:2.