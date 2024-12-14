Квартальнов объяснил, как Беларусь забила России три гола за 68 секунд
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Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал три гола в ворота «России 25» за 1,5 минуты по ходу матча Кубка Первого канала, где национальная команда уступила в овертайме со счётом 3:4.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5) 2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5) 2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5) 2:2 Мороз – 32:45 (5x5) 2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5) 3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4) 4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)
— Чем объясните голевой всплеск, три шайбы за 68 секунд, что за вдохновение нашло?
— Вдохновение нашло? Мы играли хорошо, у нас были хорошие моменты и в первом периоде. Просто в реализации попали в струю и забили хорошие голы. Не могу сказать, что что-то было необычно, — передаёт слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В составе команды Беларуси заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков, которые смогли отыграться с 0:2 и довести счёт до 3:2.
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