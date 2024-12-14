Р. Ротенберг: у Кузьмина перелом со смещением, он уехал в больницу
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о матче с национальной командой Беларуси, в котором россиянам удалось одержать победу со счётом 4:3 ОТ.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5) 2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5) 2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5) 2:2 Мороз – 32:45 (5x5) 2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5) 3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4) 4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)
«Наши ребята выполнили установку, бились друг за друга. Была кровь, у нас у Кузьмина перелом со смещением, он уехал в больницу. Он долго не сыграет, хотя только набрал обороты, стал показывать яркий хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
21-летний нападающий СКА Григорий Кузьмин в текущем сезоне провёл 19 матчей и заработал 11 очков. Он смог забросить четыре шайбы и сделать семь голевых передач.
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