Р. Ротенберг: у Кузьмина перелом со смещением, он уехал в больницу

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о матче с национальной командой Беларуси, в котором россиянам удалось одержать победу со счётом 4:3 ОТ.

«Наши ребята выполнили установку, бились друг за друга. Была кровь, у нас у Кузьмина перелом со смещением, он уехал в больницу. Он долго не сыграет, хотя только набрал обороты, стал показывать яркий хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

21-летний нападающий СКА Григорий Кузьмин в текущем сезоне провёл 19 матчей и заработал 11 очков. Он смог забросить четыре шайбы и сделать семь голевых передач.