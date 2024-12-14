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Агентство Winners: защитник «Авангарда» Коледов согласился на понижение зарплаты

Агентство Winners: защитник «Авангарда» Коледов согласился на понижение зарплаты
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Хоккейное агентство Winners сообщило, что защитник Павел Коледов остаётся в «Авангарде» и согласился на понижение зарплаты.

«Как мы уже говорили, многочисленные инсайды журналистов, что защитник Павел Коледов 100% покинет клуб, оказались ложными.

Павел Коледов остаётся в «Авангарде» и согласился на уменьшение зарплаты, срок контракта остался прежним — до конца сезона-2025/2026», — написала пресс-служба агентства в телеграм-канале.

Напомним, 30-летний Коледов в составе «Авангарда» проводит первый сезон и после 32 матчей смог заработать шесть очков, забросив одну шайбу и сделав пять голевых передач.

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