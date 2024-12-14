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Р. Ротенберг — о травме Кузьмина: за это нужно удалять сразу. Считаю, судьи провалили игру

Р. Ротенберг — о травме Кузьмина: за это нужно удалять сразу. Считаю, судьи провалили игру
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Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о работе судей во время матча Кубка Первого канала с Беларусью. Матч завершился со счётом 4:3 в овертайме в пользу «России 25».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

«Очень жёсткая игра. Ожидали этого от сборной Беларуси, у Квартальнова команды всегда бьются на пределе. Это ключевой момент матча – нашего игрока ударили в голову, перелом со смещением, он уезжает в больницу, судьи молчат. Хоккей – мужская игра, трус не играет в хоккей, это касается и судей. Надо принимать мужские решения, если игрок уходит, он был весь в крови! Это был удар Майка Тайсона, это не хоккей, за это нужно удалять сразу.

Считаю, судьи провалили игру, это моё личное мнение. Это очень плохой знак для нас, значит, у нас есть вопросы по судейству в целом. Вот в футболе разбираются, губернатор Самарской области выявил проблему, считаю, надо поддержать. Надо тоже разобраться в нашем хозяйстве по судейству, как в футболе. Я не понимаю, что происходит. Люди получают травмы, человек остался фактически без носа, когда он выйдет, мы не знаем. Точного диагноза ещё нет, дай бог, вернётся ближе к плей-офф. Хорошо, что он живой, до свадьбы заживёт», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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