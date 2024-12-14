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Третьяк — о роли ОКР: мы обслуживающий персонал для наших спортсменов

Третьяк — о роли ОКР: мы обслуживающий персонал для наших спортсменов
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал избрание Михаила Дегтярёва президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

«Михаил Дегтярёв сказал, что надо поддерживать. Самое главное – поддерживать наших спортсменов. Делать всё для того, чтобы они вернулись на международную арену. Будем работать над этим вопросом. Самая главная мысль – мы будем поддерживать наших спортсменов везде и всегда. Это очень важно. Мы обслуживающий персонал для наших спортсменов. И всегда будем их поддерживать», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Дегтярёва выбрали на олимпийском собрании в Москве 13 декабря. Он был единственным претендентом на пост президента организации. Министр набрал 197 голосов, двое участников воздержались.

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