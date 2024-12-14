«Не знаю, что произошло». Конюшков — о трёх пропущенных голах за 68 секунд с Беларусью

Защитник сборной «Россия 25» Богдан Конюшков объяснил, как на команду повлияли три подряд пропущенных гола от сборной Беларуси. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «России 25» в овертайме.

— Напряжённая игра. Хорошо, что победили. Эмоциональный матч получился. Думаю, все устали. Хорошо, что всё так сложилось.

— Что произошло во втором периоде, когда вы пропустили три гола за 68 секунд?

— Не знаю, быстро пропустили три шайбы, нас это психологически подшатнуло. Хорошо, что мы смогли собраться на третий период и перевернули игру.

— Ваше празднование было довольно эмоциональным.

— Да, долго ждали этот гол. Вся команда хорошо работала, поэтому гол был делом времени. Хорошо, что получилось забить. Стоит отметить ребят, с которыми я играю в большинстве. Очень хорошо ходила шайба, Сафонов хорошо закрыл вратаря. Мне оставалось только попасть, — сказал Конюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.