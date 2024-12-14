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«Не знаю, что произошло». Конюшков — о трёх пропущенных голах за 68 секунд с Беларусью

«Не знаю, что произошло». Конюшков — о трёх пропущенных голах за 68 секунд с Беларусью
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Защитник сборной «Россия 25» Богдан Конюшков объяснил, как на команду повлияли три подряд пропущенных гола от сборной Беларуси. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «России 25» в овертайме.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

— Напряжённая игра. Хорошо, что победили. Эмоциональный матч получился. Думаю, все устали. Хорошо, что всё так сложилось.

— Что произошло во втором периоде, когда вы пропустили три гола за 68 секунд?
— Не знаю, быстро пропустили три шайбы, нас это психологически подшатнуло. Хорошо, что мы смогли собраться на третий период и перевернули игру.

— Ваше празднование было довольно эмоциональным.
— Да, долго ждали этот гол. Вся команда хорошо работала, поэтому гол был делом времени. Хорошо, что получилось забить. Стоит отметить ребят, с которыми я играю в большинстве. Очень хорошо ходила шайба, Сафонов хорошо закрыл вратаря. Мне оставалось только попасть, — сказал Конюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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