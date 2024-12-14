Сборная Финляндии всухую обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Завершился матч Швейцарских игр Еврохоккейтура, в котором встречались сборные Финляндии и Швеции. Национальная команда Финляндии одержала уверенную победу со счётом 3:0.

На 13-й минуте отличился нападающий сборной Финляндии Калле Коссила. Ему ассистировали Патрик Пуйстола

и Валттери Мереля. На 26-й минуте вторую шайбу сборной Финляндии в большинстве забросил форвард Маркус Нурми. Ассистентами выступили Антти Суомела и Лаури Паюниеми. Во втором периоде защитник Сантту Киннунен с передач Лаури Паюниеми и Антти Суомелы сделал счёт 3:0, отличившись в большинстве.

Швейцарский этап Еврохоккейтура продлится до 15 декабря.