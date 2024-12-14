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Сборная Финляндии всухую обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Сборная Финляндии всухую обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура
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Завершился матч Швейцарских игр Еврохоккейтура, в котором встречались сборные Финляндии и Швеции. Национальная команда Финляндии одержала уверенную победу со счётом 3:0.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
14 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Коссила (Пуйстола, Мереля) – 12:56     2:0 Нурми (Суомела, Паюниеми) – 25:40 (pp)     3:0 Киннунен (Паюниеми, Суомела) – 36:18 (pp)    

На 13-й минуте отличился нападающий сборной Финляндии Калле Коссила. Ему ассистировали Патрик Пуйстола
и Валттери Мереля. На 26-й минуте вторую шайбу сборной Финляндии в большинстве забросил форвард Маркус Нурми. Ассистентами выступили Антти Суомела и Лаури Паюниеми. Во втором периоде защитник Сантту Киннунен с передач Лаури Паюниеми и Антти Суомелы сделал счёт 3:0, отличившись в большинстве.

Швейцарский этап Еврохоккейтура продлится до 15 декабря.

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