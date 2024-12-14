Р. Ротенберг — о 3 голах Беларуси за минуту: так всё быстро происходило, честно, не ожидал

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о трёх подряд голах сборной Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.
— Какие эмоции были, когда белорусы забили три гола за 68 секунд?
— Хоккей – это стихия. Понимаю, что каждая секунда важна, как и в жизни. Может произойти всё что угодно, нет подготовленных сценариев, это не кино и не театр. Такие игры поднимают рейтинг хоккея. Да, бывают ситуации, когда за 68 секунд забивают три гола. Надо правильно реагировать. Я в таких ситуациях в плей-офф КХЛ часто брал тайм-аут. Задним умом всегда умнее, может, надо было сделать это при счёте 2:2, но так всё быстро происходило, честно, не ожидал.
Беларусь поменяла тактику, взяла себе на вооружение наши козыри и пошла в давление впятером. Наши ребята к этому не привыкли, но тем интереснее. Были ошибки при выходе из зоны под давлением, мы это разберём. Завтра будем сильнее, главное – мы победили», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 14 декабря 2024
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
18:30
-
18:24
-
18:15
-
18:05
-
17:52
-
17:31
-
17:22
-
17:09
-
16:48
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:41
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:25
-
13:07
-
12:43
-
12:25
-
12:09
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:16
-
11:10