Р. Ротенберг — о 3 голах Беларуси за минуту: так всё быстро происходило, честно, не ожидал

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о трёх подряд голах сборной Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.

— Какие эмоции были, когда белорусы забили три гола за 68 секунд?

— Хоккей – это стихия. Понимаю, что каждая секунда важна, как и в жизни. Может произойти всё что угодно, нет подготовленных сценариев, это не кино и не театр. Такие игры поднимают рейтинг хоккея. Да, бывают ситуации, когда за 68 секунд забивают три гола. Надо правильно реагировать. Я в таких ситуациях в плей-офф КХЛ часто брал тайм-аут. Задним умом всегда умнее, может, надо было сделать это при счёте 2:2, но так всё быстро происходило, честно, не ожидал.

Беларусь поменяла тактику, взяла себе на вооружение наши козыри и пошла в давление впятером. Наши ребята к этому не привыкли, но тем интереснее. Были ошибки при выходе из зоны под давлением, мы это разберём. Завтра будем сильнее, главное – мы победили», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.