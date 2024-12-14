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Р. Ротенберг — о 3 голах Беларуси за минуту: так всё быстро происходило, честно, не ожидал

Р. Ротенберг — о 3 голах Беларуси за минуту: так всё быстро происходило, честно, не ожидал
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Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о трёх подряд голах сборной Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

— Какие эмоции были, когда белорусы забили три гола за 68 секунд?
— Хоккей – это стихия. Понимаю, что каждая секунда важна, как и в жизни. Может произойти всё что угодно, нет подготовленных сценариев, это не кино и не театр. Такие игры поднимают рейтинг хоккея. Да, бывают ситуации, когда за 68 секунд забивают три гола. Надо правильно реагировать. Я в таких ситуациях в плей-офф КХЛ часто брал тайм-аут. Задним умом всегда умнее, может, надо было сделать это при счёте 2:2, но так всё быстро происходило, честно, не ожидал.

Беларусь поменяла тактику, взяла себе на вооружение наши козыри и пошла в давление впятером. Наши ребята к этому не привыкли, но тем интереснее. Были ошибки при выходе из зоны под давлением, мы это разберём. Завтра будем сильнее, главное – мы победили», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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