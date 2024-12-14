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«Стереотипы у людей, что есть слабые сборные». Евгений Кузнецов — о матче с Беларусью

«Стереотипы у людей, что есть слабые сборные». Евгений Кузнецов — о матче с Беларусью
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Нападающий сборной «Россия 25» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче Кубка Первого канала с национальной командой Беларуси (4:3 ОТ).

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

«Матч тяжёлый. К сожалению, сейчас уже все научились кататься и играть. Наверное, такие стереотипы у людей ещё есть, что есть какие-то слабые сборные. Сейчас такого нет, люди, которые разбираются в хоккее, понимают, что с каждым соперником тяжело, особенно если они играют организованно. Мы это и увидели, хорошо, что победили. Если бы проиграли – было бы плохо.

Мой гол? Василич Глотов отдал пас хороший, забил важный гол. Главное, выиграли, теперь можно улыбаться 24/7. Это то, ради чего приезжают молодые ребята в сборную – чтобы улыбаться. Если бы проиграли, атмосфера была бы уже другая, воспоминания остались бы негативные. А так всё в наших руках, надо выходить и завтра побеждать.

К сожалению, я уже в таком возрасте, когда уже приходится если не учить, то как-то делиться своей историей. Я в сборной с 18-19 лет, и когда ты молодой парень, то выходишь хихикаешь, для тебя хоккей – это одна история. А когда становишься старше, то уже начинаешь ценить такие моменты. Не хочется навязывать своё мнение, учить ребят, которые помоложе. Но как минимум рассказать им, как когда-то в своё время мне рассказывали, как надо вести себя в сборной. Надеюсь, что все ребята кайфуют от времени, которое здесь проводят.

На шайбе наклейка большая, мне не нравится, она мешает бросать», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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