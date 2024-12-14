«Стереотипы у людей, что есть слабые сборные». Евгений Кузнецов — о матче с Беларусью

Нападающий сборной «Россия 25» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче Кубка Первого канала с национальной командой Беларуси (4:3 ОТ).

«Матч тяжёлый. К сожалению, сейчас уже все научились кататься и играть. Наверное, такие стереотипы у людей ещё есть, что есть какие-то слабые сборные. Сейчас такого нет, люди, которые разбираются в хоккее, понимают, что с каждым соперником тяжело, особенно если они играют организованно. Мы это и увидели, хорошо, что победили. Если бы проиграли – было бы плохо.

Мой гол? Василич Глотов отдал пас хороший, забил важный гол. Главное, выиграли, теперь можно улыбаться 24/7. Это то, ради чего приезжают молодые ребята в сборную – чтобы улыбаться. Если бы проиграли, атмосфера была бы уже другая, воспоминания остались бы негативные. А так всё в наших руках, надо выходить и завтра побеждать.

К сожалению, я уже в таком возрасте, когда уже приходится если не учить, то как-то делиться своей историей. Я в сборной с 18-19 лет, и когда ты молодой парень, то выходишь хихикаешь, для тебя хоккей – это одна история. А когда становишься старше, то уже начинаешь ценить такие моменты. Не хочется навязывать своё мнение, учить ребят, которые помоложе. Но как минимум рассказать им, как когда-то в своё время мне рассказывали, как надо вести себя в сборной. Надеюсь, что все ребята кайфуют от времени, которое здесь проводят.

На шайбе наклейка большая, мне не нравится, она мешает бросать», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.