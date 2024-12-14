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Третьяк: спасибо болельщикам, 21 тысяча зрителей на матче с Беларусью, не с Канадой

Третьяк: спасибо болельщикам, 21 тысяча зрителей на матче с Беларусью, не с Канадой
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о победе сборной «Россия 25» в матче Кубка Первого канала с Беларусью (4:3 ОТ).

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

«По игре всё складывалось в нашу пользу. Но хоккей что и отличает от других видов спорта, за минуту можно проиграть матч. И он мог быть проигран, слава богу, что в третьем периоде ребята встряхнулись и показали тот хоккей, который мы от них ждём.

Надо сказать большое спасибо болельщикам, 21 тысяча зрителей на матче с Беларусью, не с Канадой. Приятно, что любят хоккей и поддерживают нас. Надеюсь, что и следующая игра будет интересная.

Порадовал Евгений Кузнецов, давно его не видел. Правильные слова он сказал – дорожите каждой секундой пребывания в сборной. Я уже старше вас намного, но вы должны знать, что большая честь надевать майку сборной. Помните об этом. Меня это растрогало, в своё время такие слова говорил в Квебеке Сергей Фёдоров.

У нас контакты и с молодёжкой Беларуси, и с детьми. Они подтягиваются, уровень там очень высокий, я надеюсь, что и дальше, если мы будем играть на чемпионатах мира, они нервы потрепят многим командам. Когда ты играешь с сильным соперником, ты тянешься к нему, учишься у него, приобретаешь опыт. Я так и думал, что матч будет тяжёлым. Не так здорово сыграли с Казахстаном, но сегодня была интересная игра», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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