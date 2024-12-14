Третьяк: спасибо болельщикам, 21 тысяча зрителей на матче с Беларусью, не с Канадой

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о победе сборной «Россия 25» в матче Кубка Первого канала с Беларусью (4:3 ОТ).

«По игре всё складывалось в нашу пользу. Но хоккей что и отличает от других видов спорта, за минуту можно проиграть матч. И он мог быть проигран, слава богу, что в третьем периоде ребята встряхнулись и показали тот хоккей, который мы от них ждём.

Надо сказать большое спасибо болельщикам, 21 тысяча зрителей на матче с Беларусью, не с Канадой. Приятно, что любят хоккей и поддерживают нас. Надеюсь, что и следующая игра будет интересная.

Порадовал Евгений Кузнецов, давно его не видел. Правильные слова он сказал – дорожите каждой секундой пребывания в сборной. Я уже старше вас намного, но вы должны знать, что большая честь надевать майку сборной. Помните об этом. Меня это растрогало, в своё время такие слова говорил в Квебеке Сергей Фёдоров.

У нас контакты и с молодёжкой Беларуси, и с детьми. Они подтягиваются, уровень там очень высокий, я надеюсь, что и дальше, если мы будем играть на чемпионатах мира, они нервы потрепят многим командам. Когда ты играешь с сильным соперником, ты тянешься к нему, учишься у него, приобретаешь опыт. Я так и думал, что матч будет тяжёлым. Не так здорово сыграли с Казахстаном, но сегодня была интересная игра», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.