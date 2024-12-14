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Овечкин впервые после перелома принял участие в командной тренировке «Вашингтона»

Овечкин впервые после перелома принял участие в командной тренировке «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой после травмы. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер в социальной сети Х (ранее Twitter).

«В «Кэпиталз» стартовала утренняя тренировка, в которой примет участие Алекс Овечкин. Он официально присоединился к команде для тренировки», — написала Сильбер.

Ранее Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, заявил, что форвард планировал вернуться к играм Национальной хоккейной лиги до конца 2024 года, но всё будет зависеть от решения врачей столичного клуба. Напомним, Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» (6:2) 19 ноября.

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