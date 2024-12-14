Конюшков: игра за сборную — всегда большая гордость. Никаких поблажек, все бьются

Защитник сборной «Россия 25» Богдан Конюшков высказался об игре за национальную команду. Сегодня, 14 декабря, россияне обыграли сборную Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.

— Статус турнира в таких матчах забывается?

— Играть за свою страну — всегда большая гордость. Нет никаких поблажек, все бьются. Особенно в третьем периоде. В концовке и мы, и соперники хотели забить. В такие моменты о статусе турнира не думаешь, все мысли только об игре.

— Игорь Ларионов перед паузой на игры сборных сказал: «Мы готовы отпустить Богдана в сборную, хотя… На этом я закончу комментарий». Обсуждали с ним ваш отъезд?

— Нет, не разговаривали с ним об этом. Мне пришёл вызов, я подписал бумаги и приехал в сборную, — сказал Конюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.