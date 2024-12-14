Конюшков: игра за сборную — всегда большая гордость. Никаких поблажек, все бьются

Защитник сборной «Россия 25» Богдан Конюшков высказался об игре за национальную команду. Сегодня, 14 декабря, россияне обыграли сборную Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.
— Статус турнира в таких матчах забывается?
— Играть за свою страну — всегда большая гордость. Нет никаких поблажек, все бьются. Особенно в третьем периоде. В концовке и мы, и соперники хотели забить. В такие моменты о статусе турнира не думаешь, все мысли только об игре.
— Игорь Ларионов перед паузой на игры сборных сказал: «Мы готовы отпустить Богдана в сборную, хотя… На этом я закончу комментарий». Обсуждали с ним ваш отъезд?
— Нет, не разговаривали с ним об этом. Мне пришёл вызов, я подписал бумаги и приехал в сборную, — сказал Конюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 14 декабря 2024
-
20:03
-
19:38
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
18:30
-
18:24
-
18:15
-
18:05
-
17:52
-
17:31
-
17:22
-
17:09
-
16:48
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:41
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:25
-
13:07
-
12:43
-
12:25
-
12:09
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34