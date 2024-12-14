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Конюшков: игра за сборную — всегда большая гордость. Никаких поблажек, все бьются

Конюшков: игра за сборную — всегда большая гордость. Никаких поблажек, все бьются
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Защитник сборной «Россия 25» Богдан Конюшков высказался об игре за национальную команду. Сегодня, 14 декабря, россияне обыграли сборную Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

— Статус турнира в таких матчах забывается?
— Играть за свою страну — всегда большая гордость. Нет никаких поблажек, все бьются. Особенно в третьем периоде. В концовке и мы, и соперники хотели забить. В такие моменты о статусе турнира не думаешь, все мысли только об игре.

— Игорь Ларионов перед паузой на игры сборных сказал: «Мы готовы отпустить Богдана в сборную, хотя… На этом я закончу комментарий». Обсуждали с ним ваш отъезд?
— Нет, не разговаривали с ним об этом. Мне пришёл вызов, я подписал бумаги и приехал в сборную, — сказал Конюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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