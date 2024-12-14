Владислав Третьяк считает, что хоккей «3 на 3» может стать олимпийским видом

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о формате хоккея «3 на 3».

«Я думаю, что хоккей «3 на 3» может стать олимпийским, если сейчас ещё НХЛ это знамя поддержит. Мне играть «3 на 3» очень муторно и тяжело. Постоянно в движении, постоянно голы. Чем отличается хоккей от других видов спорта, в том же футболе можно три-четыре раза за всю игру ударить по воротам. Хоккей интереснее, а когда «3 на 3» – это шквал целый атак, в одну и в другую сторону. Люди приходят не смотреть 0:0, хотят, чтобы голы забивались, были моменты. Игра вратарей, полевых. Поэтому «3 на 3» – выигрышный вариант, думаю, что всё потихонечку, по крупицам. В будущем он будет олимпийским, я так думаю», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.