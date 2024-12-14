«Легенда вернулась!» Нападающий «Вашингтона» — о тренировке Овечкина с командой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон отреагировал на возвращение россиянина Александра Овечкина к тренировкам с командой после травмы.

«Как я уже сказал, легенда вернулась! Нельзя воспринимать как должное то, что он рядом», — приводит слова Уилсона журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Овечкин сейчас восстанавливается после самой тяжёлой травмы за всю свою карьеру — перелома малоберцовой кости. Пока он не вернулся в игру. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забросить 26 шайб.

«Вашингтон» находится на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У команды 42 очка после 28 игр.