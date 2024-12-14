Сборная мира КХЛ обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала
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Завершился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная Казахстана встречалась со сборной мира КХЛ. Встреча прошла на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Сборная мира КХЛ одержала победу со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 3
Сборная мира КХЛ
0:1 Дюрандо – 10:39 0:2 Хмелевски (Тодд) – 13:39 (5x4) 0:3 Андреофф (Тодд, Пресс) – 34:38 (5x4) 1:3 Лихотников (Бойко, Александров) – 56:00 (5x5)
В составе сборной мира КХЛ заброшенными шайбами отметились Арно Дюрандо, Александр Хмелевски и Энди Андреофф. За Казахстан единственный гол забил Артём Лихотников.
Кубок Первого канала — 2024 продлится до 15 декабря. Кроме сборной мира КХЛ и Казахстана, в турнире на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире принимают участие «Россия 25» и национальная команда Беларуси.
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