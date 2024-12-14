Сборная мира КХЛ обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала

Завершился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная Казахстана встречалась со сборной мира КХЛ. Встреча прошла на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Сборная мира КХЛ одержала победу со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

В составе сборной мира КХЛ заброшенными шайбами отметились Арно Дюрандо, Александр Хмелевски и Энди Андреофф. За Казахстан единственный гол забил Артём Лихотников.

Кубок Первого канала — 2024 продлится до 15 декабря. Кроме сборной мира КХЛ и Казахстана, в турнире на льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире принимают участие «Россия 25» и национальная команда Беларуси.