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Защитник «России 25» рассказал, влияет ли отсутствие международных турниров на игроков

Защитник «России 25» рассказал, влияет ли отсутствие международных турниров на игроков
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Защитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Симашев прокомментировал отсутствие международных соревнований в жизни спортсменов. «Россия 25» в матче со сборной Беларуси в рамках Кубка Первого канала одержала победу со счётом 4:3 в овертайме.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 3
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Соркин) – 21:04 (5x5)     2:0 Кузьмин (Григоренко, Хайруллин) – 22:09 (5x5)     2:1 Стась (Скоренов) – 32:08 (5x5)     2:2 Мороз – 32:45 (5x5)     2:3 Бориков (Скоренов, Стась) – 33:16 (5x5)     3:3 Конюшков (Соркин) – 45:50 (5x4)     4:3 Кузнецов (Глотов) – 60:53 (3x3)    

— Я не только молодёжный чемпионат мира пропустил, но ещё юниорский, а также турнир Глинки/Гретцки. Я не ездил ни на один международный турнир. Поиграть с другими сборными у меня получилось только с финнами и чехами, больше ни с кем не играл.

— Это может отразиться на карьере?
— Думаю, что на карьере это никак не отразится. Но если бы мы играли на международном уровне, это был бы плюс для нас. Хуже точно не было бы.

— Обидно за ваше поколение игроков?
— Да, 2004, 2005, 2006 годы рождения пропускают. Дай бог, чтобы ребята помладше смогли сыграть на ЮЧМ и МЧМ, что нашу сборную вернут на турниры. И тогда Россия докажет, что она одна из самых сильных сборных в мире, — приводит слова Симашева «ВсеПроСпорт».

Напомним, с 2022 года российские хоккеисты не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. В марте 2023-го организация продлила отстранение. Она объяснила решение тем, что это небезопасно для российских игроков и хоккеистов других стран.

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