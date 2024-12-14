Защитник «России 25» рассказал, влияет ли отсутствие международных турниров на игроков

Защитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Симашев прокомментировал отсутствие международных соревнований в жизни спортсменов. «Россия 25» в матче со сборной Беларуси в рамках Кубка Первого канала одержала победу со счётом 4:3 в овертайме.

— Я не только молодёжный чемпионат мира пропустил, но ещё юниорский, а также турнир Глинки/Гретцки. Я не ездил ни на один международный турнир. Поиграть с другими сборными у меня получилось только с финнами и чехами, больше ни с кем не играл.

— Это может отразиться на карьере?

— Думаю, что на карьере это никак не отразится. Но если бы мы играли на международном уровне, это был бы плюс для нас. Хуже точно не было бы.

— Обидно за ваше поколение игроков?

— Да, 2004, 2005, 2006 годы рождения пропускают. Дай бог, чтобы ребята помладше смогли сыграть на ЮЧМ и МЧМ, что нашу сборную вернут на турниры. И тогда Россия докажет, что она одна из самых сильных сборных в мире, — приводит слова Симашева «ВсеПроСпорт».

Напомним, с 2022 года российские хоккеисты не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. В марте 2023-го организация продлила отстранение. Она объяснила решение тем, что это небезопасно для российских игроков и хоккеистов других стран.