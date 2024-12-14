Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Биттен: о «СКА Арене» говорят во всём мире, поэтому было здорово взглянуть на неё лично

Биттен: о «СКА Арене» говорят во всём мире, поэтому было здорово взглянуть на неё лично
Комментарии

Нападающий сборной мира КХЛ и «Спартака» Уилл Биттен поделился впечатлениям от «СКА-Арены», на которой впервые побывал. Сборная мира КХЛ обыграла сборную Казахстана со счётом 3:1 в матче Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 3
Сборная мира КХЛ
0:1 Дюрандо – 10:39     0:2 Хмелевски (Тодд) – 13:39 (5x4)     0:3 Андреофф (Тодд, Пресс) – 34:38 (5x4)     1:3 Лихотников (Бойко, Александров) – 56:00 (5x5)    

– Каково было сыграть на самой большой арене в мире?
– Это круто! О ней говорят во всём мире, поэтому было здорово взглянуть лично. Было весело, — сказал Биттен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «СКА-Арена» была построена в 2023 году. Площадка стала самым большим хоккейным стадионом в мире. «СКА Арена» с вместимостью 21 500 зрителей на несколько сотен обогнала знаменитый «Белл-центр» в канадском Монреале.

Материалы по теме
«Удар Тайсона, человек фактически без носа остался!» Ротенберг наехал на судей на КПК
«Удар Тайсона, человек фактически без носа остался!» Ротенберг наехал на судей на КПК
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android