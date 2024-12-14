Биттен: о «СКА Арене» говорят во всём мире, поэтому было здорово взглянуть на неё лично

Нападающий сборной мира КХЛ и «Спартака» Уилл Биттен поделился впечатлениям от «СКА-Арены», на которой впервые побывал. Сборная мира КХЛ обыграла сборную Казахстана со счётом 3:1 в матче Кубка Первого канала.

– Каково было сыграть на самой большой арене в мире?

– Это круто! О ней говорят во всём мире, поэтому было здорово взглянуть лично. Было весело, — сказал Биттен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «СКА-Арена» была построена в 2023 году. Площадка стала самым большим хоккейным стадионом в мире. «СКА Арена» с вместимостью 21 500 зрителей на несколько сотен обогнала знаменитый «Белл-центр» в канадском Монреале.