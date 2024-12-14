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Биттен: немного удивился, когда меня пригласили в сборную мира КХЛ

Биттен: немного удивился, когда меня пригласили в сборную мира КХЛ
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Нападающий сборной мира КХЛ и «Спартака» Уилл Биттен рассказал, как отреагировал на приглашение сыграть за сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 3
Сборная мира КХЛ
0:1 Дюрандо – 10:39     0:2 Хмелевски (Тодд) – 13:39 (5x4)     0:3 Андреофф (Тодд, Пресс) – 34:38 (5x4)     1:3 Лихотников (Бойко, Александров) – 56:00 (5x5)    

— Насколько неожиданно было получить вызов на турнир?
— Здесь собрали многих хороших легионеров со всей КХЛ, поэтому я немного удивился, когда получил приглашение. Но я даже не задумывался, ехать или нет – быстро принял предложение, — сказал Биттен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Сборная мира КХЛ — это команда, в составе которой играют легионеры лиги. На Кубке Первого канала в 2024 году сборная мира КХЛ выступила впервые.

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