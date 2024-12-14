Биттен: немного удивился, когда меня пригласили в сборную мира КХЛ

Нападающий сборной мира КХЛ и «Спартака» Уилл Биттен рассказал, как отреагировал на приглашение сыграть за сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала.

— Насколько неожиданно было получить вызов на турнир?

— Здесь собрали многих хороших легионеров со всей КХЛ, поэтому я немного удивился, когда получил приглашение. Но я даже не задумывался, ехать или нет – быстро принял предложение, — сказал Биттен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Сборная мира КХЛ — это команда, в составе которой играют легионеры лиги. На Кубке Первого канала в 2024 году сборная мира КХЛ выступила впервые.