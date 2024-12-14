Кинэн – об отсутствии Яшкина и Петана в сборной мира КХЛ: у ребят небольшие повреждения

Главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн прокомментировал отсутствие игроков «Ак Барса» Ника Петана и Дмитрия Яшкина в матче с национальной командой Казахстана. Сборная мира КХЛ обыграла Казахстан со счётом 3:1 в матче Кубка Первого канала.

«Мы пригласили больше людей, чем можно включать в заявку на одну игру. Необходимо всем дать возможность здесь сыграть. У некоторых ребят были небольшие повреждения, поэтому не было смысла рисковать их здоровьем.

Александр Хмелевски сыграл сегодня очень хорошо. Надежный игрок, но нужно время чтобы до конца понять где и как его лучше использовать. Жаль, что у нас не было дополнительного дня на подготовку, в таком случае мы смогли бы лучше подготовиться к первой игре. Надеюсь, что завтра сможем сыграть лучше», – передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.