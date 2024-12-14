Биттен объяснил, почему испытывает трудности в «Спартаке»

Нападающий сборной мира КХЛ и «Спартака» Уилл Биттен рассказал, в чём причина его трудностей в московской команде. В матче Кубка Первого канала 14 декабря сборная мира КХЛ обыграла Казахстан со счётом 3:1.

— Почему возникают трудности в «Спартаке»?

– Я приехал в команду достаточно поздно, там хороший сыгранный состав с сильными игроками. Мне нужно усердно трудиться, чтобы получать больше игрового времени.

– Как считаете, участие на Кубке Первого канала добавит вам уверенности?

– Уверенность – ключ ко всему. С нетерпением жду возвращения в «Спартак», буду усердно работать каждый день, — сказал Биттен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, канадский хоккеист присоединился к столичной команде 7 августа 2024-го незадолго до начала предсезонных матчей.