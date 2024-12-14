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Биттен объяснил, почему испытывает трудности в «Спартаке»

Биттен объяснил, почему испытывает трудности в «Спартаке»
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Нападающий сборной мира КХЛ и «Спартака» Уилл Биттен рассказал, в чём причина его трудностей в московской команде. В матче Кубка Первого канала 14 декабря сборная мира КХЛ обыграла Казахстан со счётом 3:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 3
Сборная мира КХЛ
0:1 Дюрандо – 10:39     0:2 Хмелевски (Тодд) – 13:39 (5x4)     0:3 Андреофф (Тодд, Пресс) – 34:38 (5x4)     1:3 Лихотников (Бойко, Александров) – 56:00 (5x5)    

— Почему возникают трудности в «Спартаке»?
– Я приехал в команду достаточно поздно, там хороший сыгранный состав с сильными игроками. Мне нужно усердно трудиться, чтобы получать больше игрового времени.

– Как считаете, участие на Кубке Первого канала добавит вам уверенности?
– Уверенность – ключ ко всему. С нетерпением жду возвращения в «Спартак», буду усердно работать каждый день, — сказал Биттен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, канадский хоккеист присоединился к столичной команде 7 августа 2024-го незадолго до начала предсезонных матчей.

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