Биттен объяснил, почему испытывает трудности в «Спартаке»

Нападающий сборной мира КХЛ и «Спартака» Уилл Биттен рассказал, в чём причина его трудностей в московской команде. В матче Кубка Первого канала 14 декабря сборная мира КХЛ обыграла Казахстан со счётом 3:1.
— Почему возникают трудности в «Спартаке»?
– Я приехал в команду достаточно поздно, там хороший сыгранный состав с сильными игроками. Мне нужно усердно трудиться, чтобы получать больше игрового времени.
– Как считаете, участие на Кубке Первого канала добавит вам уверенности?
– Уверенность – ключ ко всему. С нетерпением жду возвращения в «Спартак», буду усердно работать каждый день, — сказал Биттен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, канадский хоккеист присоединился к столичной команде 7 августа 2024-го незадолго до начала предсезонных матчей.
- 14 декабря 2024
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