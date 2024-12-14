Тренер сборной мира КХЛ Кинэн заявил, что с «Россией 25» нужно было играть в конце турнира

Главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн прокомментировал победу в матче Кубка Первого канала с национальной командой Казахстана (3:1).

«У нас сейчас было больше времени, чтобы организовать команду. После первой игры у нас была всего одна тренировка. Вчера поиграли «3 на 3», провели чуть больше времени с командой, удалось чуть больше их собрать. Возможно, было бы лучше провести матч со сборной России в последний день. Мы бы лучше подготовились, получилась бы отличная игра.

После первой игры пообщались как с самими игроками, так и с тренерами, чтобы понять, кого где лучше использовать. У нас есть обязанность, мы должны показать хорошую игру вне зависимости от ситуации в турнирной таблице. Мотивация не зависит от этого, нас сюда пригласили, и мы должны показывать хорошую игру для болельщиков и организаторов», – передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.