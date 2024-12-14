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Тренер сборной мира КХЛ Кинэн заявил, что с «Россией 25» нужно было играть в конце турнира

Тренер сборной мира КХЛ Кинэн заявил, что с «Россией 25» нужно было играть в конце турнира
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Главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн прокомментировал победу в матче Кубка Первого канала с национальной командой Казахстана (3:1).

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2024, суббота. 18:30 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 3
Сборная мира КХЛ
0:1 Дюрандо – 10:39     0:2 Хмелевски (Тодд) – 13:39 (5x4)     0:3 Андреофф (Тодд, Пресс) – 34:38 (5x4)     1:3 Лихотников (Бойко, Александров) – 56:00 (5x5)    

«У нас сейчас было больше времени, чтобы организовать команду. После первой игры у нас была всего одна тренировка. Вчера поиграли «3 на 3», провели чуть больше времени с командой, удалось чуть больше их собрать. Возможно, было бы лучше провести матч со сборной России в последний день. Мы бы лучше подготовились, получилась бы отличная игра.

После первой игры пообщались как с самими игроками, так и с тренерами, чтобы понять, кого где лучше использовать. У нас есть обязанность, мы должны показать хорошую игру вне зависимости от ситуации в турнирной таблице. Мотивация не зависит от этого, нас сюда пригласили, и мы должны показывать хорошую игру для болельщиков и организаторов», – передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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