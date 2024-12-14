Сборная Чехии всухую обыграла Швейцарию в матче Евротура
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Завершился матч Швейцарских игр Еврохоккейтура, в котором встречались сборные Швейцарии и Чехии. Со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) победу одержала команда Чехии.
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
14 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Задина (Кундратек, Крейчик) – 11:07 0:2 Странски (Томашек, Забрански) – 19:39
За сборную Чехии заброшенными шайбами отметились Филип Задина и Матей Странски. Задина открыл счёт на девятой минуте матча, сумел нарастить преимущество Странски, забивший на последней минуте первого периода.
В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Чехия уверенно победила Швейцарию со счётом 5:2. У чешской команды в четырёх последних матчах было только одно поражение. У сборной Швейцарии в четырёх последних играх была только одна победа.
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