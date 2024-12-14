Сборная Чехии всухую обыграла Швейцарию в матче Евротура

Завершился матч Швейцарских игр Еврохоккейтура, в котором встречались сборные Швейцарии и Чехии. Со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) победу одержала команда Чехии.

За сборную Чехии заброшенными шайбами отметились Филип Задина и Матей Странски. Задина открыл счёт на девятой минуте матча, сумел нарастить преимущество Странски, забивший на последней минуте первого периода.

В последней игре этих соперников на финском этапе Еврохоккейтура Чехия уверенно победила Швейцарию со счётом 5:2. У чешской команды в четырёх последних матчах было только одно поражение. У сборной Швейцарии в четырёх последних играх была только одна победа.