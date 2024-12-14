«Это ещё один шаг». Главный тренер «Вашингтона» — об Овечкине на тренировке с командой

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал присутствие Александра Овечкина на утренней тренировке вместе с командой.

«Это ещё один шаг. Я бы не стал ставить цели или устанавливать предполагаемые даты его возвращения. Я просто думаю, что это ещё один шаг, его участие в утреннем катании, где вокруг него есть другие игроки», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Отметим, что после того, как Овечкин получил травму в матче с «Ютой» 19 ноября, врачи спрогнозировали, что хоккеист выбыл из игры на четыре-шесть недель. Восстановление на данный момент идёт по плану, поэтому сроки не сдвигаются.

Напомним, россиянин восстанавливается после перелома малоберцовой кости. Даже после получения повреждения Овечкин постоянно находится рядом с командой.