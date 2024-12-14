Защитник «Анахайма», игравший в команде 14 лет, обменян в «Сент-Луис»

Защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер обменян в «Сент-Луис», у команды также теперь есть выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ. «Анахайм» получил Джереми Биакабутуку и выбор во втором раунде драфта лиги.

Фаулер дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе «Анахайма» и не играл больше ни в одном из клубов НХЛ. В текущем сезоне он провёл 17 матчей и набрал четыре очка, сделав четыре голевых паса. Наиболее результативным Фаулер был в сезоне-2021/2022, когда в 82 матчах набрал 48 очков.

Отметим, что «Анахайм» сохраняет 38,5% контракта Фаулера после обмена.

22-летний Биакабутука ещё не дебютировал в НХЛ. Он подписал контракт с «Сент-Луисом» в 2023 году. Соглашение с 21-летним игроком было рассчитано на три года. После подписания он играл в ECHL в команде «Флорида Эверблейдс» и в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс».