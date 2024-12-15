Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри совершил суперсейв, достав шайбу из пустых ворот

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри сделал шикарный сейв во время матча с «Филадельфией». Команды играют на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, счёт на момент написания новости 3:1 в пользу «Миннесоты».

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На 13-й минуте первого периода Флёри сделал мастерский сейв, не дав Трэвису Конечны открыть счёт в матче.

Отметим, что чуть позже не дал забить Трэвису и товарищ по команде — российский нападающий Матвей Мичков. Он подставил клюшку, не дав шайбе пересечь лицевую линию.

В случае победы над «Филадельфией» «Миннесота Уайлд» займёт первую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.