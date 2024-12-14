«Нью-Джерси» одержал уверенную победу над «Чикаго» и обошёл «Вашингтон» на Востоке

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. «Дэвилз» одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Доусон Мерсер, Джек Хьюз, Нико Хишир, Тимо Майер. За «Чикаго» забил Джейсон Дикинсон, открывший счёт в матче.

Эта победа позволила «Дэвилз» выйти на первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, обойдя «Вашингтон». У команды из Ньюарка теперь 43 очка, у столичного клуба 42.

«Чикаго» находится на 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.