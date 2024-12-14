«Нью-Джерси» одержал уверенную победу над «Чикаго» и обошёл «Вашингтон» на Востоке
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. «Дэвилз» одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Фолиньо, Броди) – 33:31 1:1 Мерсер (Хьюз, Майер) – 42:45 2:1 Хьюз (Песке, Братт) – 50:28 3:1 Хишир (Братт) – 52:16 4:1 Майер (Мерсер, Песке) – 52:34
В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Доусон Мерсер, Джек Хьюз, Нико Хишир, Тимо Майер. За «Чикаго» забил Джейсон Дикинсон, открывший счёт в матче.
Эта победа позволила «Дэвилз» выйти на первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, обойдя «Вашингтон». У команды из Ньюарка теперь 43 очка, у столичного клуба 42.
«Чикаго» находится на 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
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