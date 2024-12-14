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Нью-Йорк Рейнджерс — Лос-Анджелес Кингз, результата матча 14 декбаря 2024, 5:1, НХЛ 2024-2025

«Лос-Анджелес Кингз» крупно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Кингз» одержали победу со счётом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Тюркотт (Кемпе, Копитар) – 07:05     0:2 Фёгеле (Байфилд, Жанно) – 15:06     0:3 Байфилд (Фёгеле, Андерсон) – 22:46     0:4 Кемпе (Копитар, Тюркотт) – 24:40     0:5 Дано (Кларк, Томас) – 25:04     1:5 Хитил (Манчини, Панарин) – 32:17    

За «Кингз» забили Алекс Тюркотт, Уоррен Фёгеле, Куинтон Байфилд, Адриан Кемпе, Филлип Дано. В составе «Рейнджерс» шайбу забросил Филип Хитил.

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