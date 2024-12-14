«Лос-Анджелес Кингз» крупно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Кингз» одержали победу со счётом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0).

За «Кингз» забили Алекс Тюркотт, Уоррен Фёгеле, Куинтон Байфилд, Адриан Кемпе, Филлип Дано. В составе «Рейнджерс» шайбу забросил Филип Хитил.