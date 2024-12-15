Мичков не дал забить своему одноклубнику, подставив клюшку под его бросок в пустые ворота

Российский хоккеист, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не дал товарищу по команде Трэвису Конечны забросить шайбу в пустые ворота, подставив клюшку. Матч проходит в эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). Счёт 2:0 в пользу «Миннесоты Уайлд».

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На счету Мичкова сейчас 27 очков после 28 матчей. В текущей встрече он пока не сделал ни одного результативного действия.

«Филадельфия» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда замыкает зону плей-офф, у неё в активе 32 очка после 30 матчей. «Миннесота» на второй строчке в турнирной таблице Запада. У команды 42 очка после 29 матчей.