Мичков не дал забить своему одноклубнику, подставив клюшку под его бросок в пустые ворота
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Российский хоккеист, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не дал товарищу по команде Трэвису Конечны забросить шайбу в пустые ворота, подставив клюшку. Матч проходит в эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). Счёт 2:0 в пользу «Миннесоты Уайлд».
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Капризов (Меррилл, Богосян) – 14:18 2:0 Болди (Фэйбер) – 35:21 3:0 Росси (Цуккарелло, Чисхольм) – 49:34 3:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 54:18 4:1 Капризов (Фолиньо, Бродин) – 57:50
На счету Мичкова сейчас 27 очков после 28 матчей. В текущей встрече он пока не сделал ни одного результативного действия.
«Филадельфия» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда замыкает зону плей-офф, у неё в активе 32 очка после 30 матчей. «Миннесота» на второй строчке в турнирной таблице Запада. У команды 42 очка после 29 матчей.
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